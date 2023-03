Boeren willen actie tegen nieuwbouw in weilanden

Boeren in de noordelijke provincies willen dat het in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen niet alleen over de stikstofproblematiek gaat. Land- en tuinbouworganisatie LTO Noord zegt dat het volgende probleem alweer opdoemt: het vele bouwen op landbouw- en natuurgronden. Volgens de belangenvereniging is Nederland een van de koplopers van Europa op dit gebied en de organisatie wil daar verandering in.

Volgens LTO Noord wil Brussel in 2050 mogelijk overgaan tot een verbod op bouwen op landbouw- en natuurgronden, maar er is al eerder actie nodig. “We moeten nu niet denken: dit zijn plannen voor in de toekomst en het zal wel meevallen. Die fout kunnen we niet weer met z’n allen maken”, zegt LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins. “Willen we rustig in een groen weiland kunnen wandelen? Of willen we dat heel Nederland één grote volgebouwde stad wordt? Het is nu de tijd om die keuzes te maken. Voor het te laat is.”

De Provinciale Statenverkiezingen zijn volgende week woensdag. “Het gesprek gaat vaak over stikstof, maar nog erg weinig over de bredere invulling van het landelijk gebied.”