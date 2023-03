CBS: steeds meer elektriciteit gewonnen uit hernieuwbare bronnen

De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen, als wind en zon, is vorig jaar met 20 procent gestegen. De elektriciteitsproductie uit fossiele bronnen daalde met 11 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De stroomproductie uit aardgas, kolen en olie is echter nog wel altijd het grootst.

Volgens het statistiekbureau kwam 40 procent van de totale elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen, een jaar eerder was dit 33 procent. De productie van elektriciteit uit biomassa en waterkracht is wel gedaald.

De productie uit zon nam met 54 procent toe, die uit wind met 17 procent. “Dat hangt grotendeels samen met de gestegen capaciteit en met meer gunstige weersomstandigheden”, aldus het CBS.

De totale productie van elektriciteit is in 2022 vergeleken met een jaar eerder gelijk gebleven.

De elektriciteitsproductie uit fossiele brandstoffen bedroeg vorig jaar 67 miljard kilowattuur. De productie uit aardgas daalde met 16 procent naar 47 miljard kilowattuur. Kolen leverden een elektriciteitsproductie op van 16 miljard kilowattuur, gelijk aan een jaar eerder. Het opheffen van het productiemaximum bij kolencentrales, sinds juni 2022, heeft volgens het CBS hierbij een rol gespeeld.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Ga voor een interactieve graphic naar https://t.localfocus.nl/anp/?538d8c3. De graphic is opgemaakt in uw huisstijl en in formats voor print en online. De graphic wordt aangeboden aan klanten van de graphicsdienst van het ANP en LocalFocus.