Chinese president Xi belooft productiecapaciteit te vergroten

De Chinese president Xi Jinping heeft beloofd de productiecapaciteit van zijn land te vergroten en minder afhankelijk te maken van buitenlandse markten. Dat meldt het Chinese Volksdagblad, de officiële spreekbuis van de Communistische Partij van China.

Xi verklaarde zondag op de jaarlijkse bijeenkomst van het Volkscongres dat China voor zichzelf zou moeten kunnen zorgen. “Ik heb altijd gezegd dat er twee belangrijke thema’s zijn voor China: het ene is het veiligstellen van onze voeding en het andere is het opbouwen van een sterke productiesector. Als groot land met 1,4 miljard inwoners moeten we op onszelf vertrouwen. We kunnen niet afhankelijk zijn van internationale markten om ons te redden.”

De technologische ambities van China worden vertraagd door een reeks van handelsbeperkingen door de Verenigde Staten en andere westerse bondgenoten. Beijing tracht daardoor een zelfvoorzienende industrie op te bouwen en de sectoren die als essentieel worden beschouwd voor de nationale veiligheid, zoals halfgeleiders en kunstmatige intelligentie, minder afhankelijk te maken van de import van technologieën uit het buitenland.

Washington heeft de afgelopen maanden de handelssancties tegen Chinese chipfabrikanten verder aangescherpt. De Amerikanen zijn namelijk bezorgd over hun eigen nationale veiligheid, aangezien de geavanceerde westerse technologieën door het Chinese leger zouden kunnen worden gebruikt.

De vertrekkende Chinese premier Li Keqiang begon het Volkscongres zondag dan ook met de aankondiging van een verhoging van het defensiebudget. Ook gaf de premier een bescheiden economische groeidoelstelling af voor 2023. Het groeidoel van ongeveer 5 procent voor dit jaar valt tegen doordat China worstelt met de vraag hoe de recente verschuiving van wereldwijde productieketens naar landen als India en Vietnam kan worden tegengegaan.