Damrak koerst af op positief begin drukke macro-week

De AEX-index op het Damrak koerst maandag af op een positief begin van de nieuwe handelsweek. Het drukke cijferseizoen waarin veel grote bedrijven met hun resultaten komen is ten einde, maar beleggers krijgen wel diverse macro-economische gegevens te verwerken. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag verschijnt.

Het banenrapport speelt naast de inflatie een grote rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Een sterke arbeidsmarkt geeft de Fed meer ruimte om door te gaan met het verhogen van de rente. In dat kader zal ook worden gelet op de verklaringen die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell dinsdag en woensdag zal afleggen voor het Amerikaanse Congres.

Ook in Europa blijft de beurshandel in de greep van de renteperikelen. De Europese centralebankpresident Christine Lagarde verklaarde afgelopen weekeinde tegen de Spaanse krant El Correo dat het zeer waarschijnlijk is dat de rente in de eurozone later deze maand met nog eens een half procentpunt zal worden verhoogd in de strijd tegen de inflatie.

Maandag wordt op Beursplein 5 ook nog stilgestaan bij het veertigjarige bestaan van de AEX-index met een speciale gongceremonie. Toenmalig directeur Tjerk Westerterp van de Amsterdamse optiebeurs bedacht de index in 1983, die op 4 maart dat jaar van start ging. Verschillende kinderen en kleinkinderen van Westerterp openen de handelsdag met een gongslag.

De Aziatische aandelenmarkten gingen maandag overwegend vooruit in navolging van de stevige koerswinsten op Wall Street van afgelopen vrijdag. De Nikkei in Tokio eindigde 1,1 procent in de plus. De beurs in Shanghai bleef achter met een min van 0,2 procent na een bescheiden groeidoelstelling voor de op een na grootste economie ter wereld. China mikt op een economische groei van “ongeveer” 5 procent in 2023. Dat is een van de laagste groeidoelen in decennia.

De Europese beurzen sloten vrijdag al met mooie winsten. De AEX won 0,7 procent tot 760,57 punten en de MidKap klom ook 0,7 procent, tot 1023,23 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,6 procent. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 1,2 procent hoger op 33.390,97 punten. De brede S&P 500 won 1,6 procent en techbeurs Nasdaq steeg 2 procent.

De euro was 1,0642 dollar waard, tegen 1,0605 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent minder op 79,12 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 85,19 dollar per vat.