Mercedes-Benz zet auto in als betaalmiddel

Mercedes-Benz is naar eigen zeggen de eerste autofabrikant die zijn voertuigen inzet als betaalmiddel. Vanaf deze maand kunnen Mercedes-rijders in Duitsland door het laten scannen van hun vingerafdruk in de wagen afrekenen voor apps van de fabrikant. Later dit jaar kunnen ook bijvoorbeeld tankbeurten op deze manier worden afgerekend en kunnen Mercedes-klanten in de rest van Europa de dienst gebruiken.

Modellen in de GLC-, EQS- en EQE-serie en de S- en -C-Klasse zijn de eerste die zijn uitgerust met de vingerafdruksensor. Mercedes-Benz zegt dat nu al bijvoorbeeld betaalde autosoftware zoals parkeer- en navigatie-apps kunnen worden afgerekend op deze manier. “Het is niet langer nodig om een pincode in te voeren of om de betaling via een smartphone te doen”, stelt het automerk. De Duitse fabrikant verwacht dat tot 2026 wereldwijd een kleine 5 miljard betalingen op deze manier worden gedaan.