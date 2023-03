Pakketbezorger DHL daagt monopolist PostNL uit met lagere prijzen

Pakketbezorger DHL daagt monopolist PostNL uit door lagere prijzen te vragen voor het versturen van een wat zwaardere envelop. Vanaf het tweede kwartaal van dit jaar kunnen consumenten en bedrijven in Nederland ook post versturen via het Duitse postbedrijf. Consumenten betalen dan 3,45 euro om een envelop tot 500 gram naar een huis in Nederland te versturen, waarmee DHL naar eigen zeggen de goedkoopste optie wil bieden.

Webshops en particulieren gebruiken volgens DHL steeds vaker enveloppen voor kleine producten om ze per post te versturen. Zo past bijvoorbeeld een kabeltje voor de telefoon gemakkelijk door een brievenbus. Via servicepunten van DHL zullen poststukken vanaf 50 gram te versturen zijn. Het bedrijf richt zich daarmee op de wat zwaardere post; een doorsnee A4’tje in een envelop weegt rond de 20 gram.

Een envelop tot 500 gram verzenden naar een servicepunt van DHL kost 2,95 euro voor een consument. Ter vergelijking: bij PostNL kost het ruim 4 euro om een brief tot 350 gram te versturen. Online kunnen mensen die post willen versturen via DHL een verzendlabel en volgcode aanmaken. In het tweede kwartaal komt het postbedrijf ook met prijzen voor bedrijven.

Deutsche Post, de eigenaar van DHL, was eerder ook al actief op de Nederlandse zakelijke postmarkt met de prijsvechter Selektmail. In 2011 werd dat bedrijf verkocht aan Sandd. Sinds 2019 is Sandd in handen van PostNL.