Speciaalchemiebedrijf Corbion verder omlaag op vlak Damrak

Corbion zette maandag de daling voort op de Amsterdamse beurs, die weinig beweging liet zien. Het speciaalchemiebedrijf kelderde vrijdag al bijna 12 procent na publicatie van teleurstellende jaarcijfers. Analisten van Berenberg en Barclays verlaagden daarop hun koersdoelen voor het aandeel. Met een verlies van ruim 3 procent was Corbion opnieuw de grootste daler bij de middelgrote bedrijven.

De algehele stemming op de Europese beurzen was terughoudend, na de sterke koerswinsten op vrijdag. Beleggers verwerkten de bescheiden groeidoelstelling voor de Chinese economie. China mikt dit jaar op een groei van “ongeveer” 5 procent. Dat is een van de laagste groeidoelen voor de op een na grootste economie ter wereld in decennia.

Ook de renteperikelen hielden de markten in de greep. De Europese centralebankpresident Christine Lagarde verklaarde afgelopen weekeinde dat het zeer waarschijnlijk is dat de rente in de eurozone deze maand met nog eens een half procentpunt zal worden verhoogd in de strijd tegen de inflatie. Beleggers kijken daarnaast uit naar de verklaringen die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell dinsdag en woensdag zal afleggen voor het Amerikaanse Congres.

De AEX-index op het Damrak, die sinds afgelopen zaterdag veertig jaar bestaat, noteerde rond het middaguur een fractie hoger op 760,88 punten. De MidKap verloor 0,1 procent tot 1022,09 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs klommen tot 0,4 procent. Londen daalde 0,3 procent.

Vooral de grondstoffenbedrijven hadden last van de tegenvallende groeidoelstelling voor de Chinese economie. In de AEX stond staalfabrikant ArcelorMittal onderaan met een min van 1,3 procent. Bij de middelgrote bedrijven verloren roestvrijstaalmaker Aperam en metalengroep AMG tot 0,9 procent. Ook bodemonderzoeker Fugro en kunstmestproducent OCI stonden onderaan in de MidKap, met minnen tot 1,4 procent.

Chipbedrijf Besi was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen met een winst van 1 procent. De financiële bedrijven Aegon, ING en NN Group, die doorgaans profiteren van hogere rentes, wonnen tot 0,7 procent. In de MidKap ging biotechnoloog Galapagos aan kop met een plus van 1,1 procent.

In Zürich verloor Credit Suisse dik 1 procent. De grote Amerikaanse aandeelhouder Harris Associates heeft zijn belang in de door schandalen geplaagde Zwitserse bank verkocht. De investeringsmaatschappij had naar verluidt vorig jaar nog een belang van zo’n 10 procent in de bank.

De euro was 1,0643 dollar waard, tegen 1,0605 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,4 procent in prijs tot 78,57 dollar. Brentolie werd ook 1,4 procent goedkoper, op 84,60 dollar per vat.