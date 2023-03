Vissers roepen ‘noodtoestand’ uit met brief aan koning

Een groep vissers heeft maandagochtend een ‘brandbrief’ aangeboden aan koning Willem-Alexander. Voor de poort van Paleis Noordeinde in Den Haag stonden zo’n twintig vissers namens een breder initiatief om hun ongenoegen duidelijk te maken over de “noodtoestand” in de sector. Ze zeggen onder meer dat de vele regels vanuit de overheid “direct tegen de grondwet in gaan”.

De brief is opgesteld door Stichting Tot Behoud Visserij Nederland, EMK, Stichting Visserij&Natuur en het platform ‘Ik, de Burger’ en is door ruim vierhonderd schippers ondertekend. Er staat onder meer in dat er de afgelopen jaren steeds meer beperkende regels vanuit de overheid zijn gekomen. “Met de ene na de andere zogenaamde crisis wordt de visser steeds om andere redenen in de tang genomen”, staat in de brief.

Nu bedreigen stikstofregels het voortbestaan van de garnalenvisserij. Volgens de sector moet de stikstofuitstoot van garnalenschepen dit jaar al “in één klap” naar praktisch nul, terwijl andere ondernemingen in de scheepvaart langer de tijd krijgen om hun uitstoot te verminderen. “Als gevolg van dit overheidsbeleid dreigen nog eens tientallen van de slechts 160 overgebleven actieve garnalenvisserijschepen dit jaar, vooralsnog zonder enige compensatie, ten onder te gaan.”

Van de totale Nederlandse vissersvloot “resteert mede door de reeds ingezette sanering van meer dan 60 procent van de grote kottervloot, nog slechts een schaduw van haar eerdere omvang. Dat mag en kan niet gebeuren.”

Verder wil de Europese Commissie dat vissers op termijn helemaal niet meer vissen in beschermd natuurgebied, terwijl garnalenvissers vrijwel uitsluitend in die gebieden vissen. “Als ze daar niet meer kunnen vissen, heeft de garnalenvisserij echt een groot probleem”, zei Durk van Tuinen van de Nederlandse Vissersbond al eerder.