Zwitserse bank UBS verlaagt bonussen, topman Hamers krijgt wel meer

De Zwitserse bank UBS heeft de bonussen voor zijn werknemers vorig jaar met 10 procent verlaagd. Dat komt vooral doordat de grootste bank van Zwitserland afgelopen jaar minder verdiende aan het begeleiden van fusies en overnames en de uitgifte van aandelen en obligaties door bedrijven. Topman Ralph Hamers, de voormalige baas van ING, kreeg in zijn tweede volledige jaar als hoogste baas bij UBS wel een hogere beloning.

Hamers ontving over 2022 een beloning van in totaal 12,2 miljoen Zwitserse frank (zo’n 12,3 miljoen euro), volgens het jaarverslag van de bank. Een jaar eerder was dat nog 11 miljoen frank. De in Zürich gevestigde geldschieter reserveerde vorig jaar in totaal omgerekend zo’n 3,1 miljard euro voor werknemersbonussen, tegen ongeveer 3,5 miljard euro een jaar eerder.

Ondanks de lagere bonussen voor de werknemers bij UBS zijn ze nog altijd beter af dan het personeel bij de Zwitserse concurrent Credit Suisse. De tweede bank van Zwitserland kampt namelijk met hoge reorganisatiekosten en een grote uitstroom van kapitaal door een reeks kostbare schandalen. Zo deed Credit Suisse zaken met investeringsfonds Archegos en de financieringsmaatschappij Greensill, die omvielen door risicovol gedrag. De bank leed mede daardoor vorig jaar het grootste jaarverlies sinds de financiële crisis van 2008.

Credit Suisse is nu bezig met een herstructurering om kosten te besparen, waarbij 9000 arbeidsplaatsen verloren gaan. De bank keerde over 2022 ongeveer de helft minder aan bonussen uit en verklaarde dat de toplieden geen bonussen zullen ontvangen. Bij sommige andere Europese rivalen werden daarentegen wel hogere bonussen uitgekeerd. Zo ontvingen medewerkers van het Italiaanse UniCredit een 20 procent hogere bonus. Topman Andrea Orcel van UniCredit, de voormalige baas van de investeringstak van UBS, kreeg zelfs 30 procent meer.