ABN AMRO promoveert weer naar de AEX

ABN AMRO maakt binnenkort weer deel uit van de AEX, de index van de 25 grootste fondsen op de aandelenbeurs in Amsterdam. Twee jaar geleden degradeerde de bank nog uit die graadmeter.

Ook verzekeraar ASR keert terug in de AEX, meldde beursuitbater Euronext. Die maakt om de zoveel tijd herschikkingen van de indexen bekend. Of een bedrijf bij de 25 hoofdfondsen hoort of niet, hangt bij de weging van Euronext af van de beurswaarde en de mate waarin beleggers kunnen handelen in aandelen van dat bedrijf.

Zowel ABN AMRO als ASR maakt nu nog deel uit van de MidKap, de index voor middelgrote fondsen. Verlichtingsbedrijf Signify maakt juist een tegengestelde beweging en zakt van de AEX naar de MidKap. Binnen de AEX kwam een tweede plek vrij omdat winkelvastgoedverhuurder Unibail-Rodamco-Westfield zijn beursnotering in Amsterdam heeft opgegeven.

Ook PostNL gaat een trede omlaag. Euronext verwijdert de post- en pakketbezorger uit de MidKap en plaatst het bedrijf in de AScX, de index voor kleinere beursgenoteerde bedrijven.

Euronext voert de veranderingen vrijdag 17 maart na het sluiten van de beurshandel door.