Apple omhoog op Wall Street na koopadvies Goldman Sachs

Het aandeel Apple stond maandag bij de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Zakenbank Goldman Sachs is het technologieconcern gaan volgen met een koopadvies. De handel op Wall Street verliep verder vrij rustig in afwachting van de verklaringen die president Jerome Powell van de Amerikaanse centrale bank aflegt in het Congres op dinsdag en woensdag. Mogelijk wordt daaruit meer duidelijk over het toekomstige rentebeleid van de Federal Reserve.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 33.431,44 punten. De brede S&P 500 klom 0,1 procent tot 4048,42 punten en de techgraadmeter Nasdaq daalde 0,1 procent tot 11.675,74 punten.

Apple werd 1,9 procent hoger gezet. Volgens analisten van Goldman Sachs kan de beurskoers van het concern dit jaar flink stijgen. De kenners zeggen dat Apple aantrekkelijk gewaardeerd is en dat de diensten en innovaties die het bedrijf levert kunnen compenseren voor een zwakkere vraag naar iPhones en tablets.

Snap, het bedrijf achter de populaire filmpjesapp Snapchat, was een opvallende stijger met een plus van 9,5 procent. Het bedrijf profiteerde van berichten dat in de Verenigde Staten wordt gewerkt aan wetgeving om TikTok te verbieden vanwege zorgen over het delen van gegevens met de Chinese overheid. TikTok is een belangrijke concurrent van Snapchat.

Tesla verloor 2 procent. De fabrikant van elektrische auto’s heeft de prijzen van twee van zijn modellen op de Amerikaanse thuismarkt voor de tweede keer dit jaar verlaagd. Het bedrijf hoopt daarmee de vraag aan te wakkeren, na verschillende kwartalen van tegenvallende leveringen.

Silvergate Capital ging ruim 6 procent omlaag. De noodlijdende cryptobank heeft zijn betalingsplatform stopgezet vanwege de grote financiƫle problemen bij de onderneming. Dat platform was het uithangbord van het Amerikaanse bedrijf en vormde een belangrijk knooppunt voor investeerders in de cryptowereld. Silvergate staat onder druk door de eerdere ineenstorting van cryptobeurs FTX.

De euro was 1,0677 dollar waard, tegen 1,0687 dollar bij het slot van de Europese handel. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,2 procent in prijs tot 80,60 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 86,35 dollar per vat.