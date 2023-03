Autofabrikant Rivian zakt op voorzichtig Wall Street

Rivian Automotive behoorde dinsdag tot de grootste dalers op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s is van plan om 1,3 miljard dollar op te halen door obligaties uit te geven die kunnen worden omgezet in aandelen. Het bedrijf kondigde vorige maand al aan honderden banen te schrappen om kosten te besparen. Ook in 2022 verdwenen er al honderden banen bij het bedrijf om de kosten omlaag te krijgen.

Het aandeel Rivian stond na enige minuten handelen ruim 9 procent lager. Bij de komst van nieuwe aandelen verwatert het belang van bestaande aandeelhouders, als ze niet meedoen aan de nieuwe uitgifte.

Beleggers namen verder weinig risico voorafgaand aan de verklaring die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell later op de dag zal afleggen voor het Congres. Beleggers hopen dat Powell daarin meer duidelijkheid zal geven over het toekomstige rentebeleid van de Federal Reserve.

Ook liepen de spanningen tussen China en de Verenigde Staten verder op. De Chinese president Xi Jinping haalde op de jaarlijkse bijeenkomst van het Volkscongres uit naar het Westen. Volgens Xi heeft de westerse wereld met de VS voorop China in de afgelopen jaren geblokkeerd, beperkt en onderdrukt.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel een fractie lager op 33.405 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 4045 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,1 procent tot 11.690 punten.

Meta Platforms klom 1,7 procent. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram kondigt waarschijnlijk deze week een nieuwe grote reorganisatie aan. Persbureau Bloomberg meldde op basis van ingewijden dat er duizenden werknemers zullen worden ontslagen. Dat is dan de tweede grote ontslagronde in korte tijd, want in november maakte Meta al bekend 11.000 van de ruim 87.000 banen te schrappen.

WW International schoot ruim 30 procent omhoog. Het dieetbedrijf, beter bekend als WeightWatchers, kwam met resultaten en kondigde aan het gezondheidsplatform Sequence over te nemen voor 132 miljoen dollar in contanten en aandelen. Sequence biedt een afvalprogramma aan waarbij ook medicijnen tegen overgewicht kunnen worden gebruikt.

Juniper Networks won 1 procent dankzij een positief rapport van Goldman Sachs. De analisten van de zakenbank verwachten dat het aandeel van de fabrikant van netwerkapparatuur met bijna een kwart kan stijgen.

De euro was 1,0641 dollar waard, tegen 1,0687 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 80,01 dollar. Brentolie werd ook 0,6 procent goedkoper, op 85,67 dollar per vat.