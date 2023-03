Aziatische beurzen stijgen na renteverhoging in Australië

De Aziatische aandelenbeurzen gingen dinsdag overwegend licht vooruit. Beleggers verwerkten het besluit van de Australische centrale bank om de rente in het land met een kwart procentpunt te verhogen in de strijd tegen de hoge inflatie. De rentestap kwam overeen met de verwachting van economen. Daarnaast keken beleggers uit naar de verklaring die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell later op de dag zal afleggen voor het Congres. Mogelijk wordt daaruit meer duidelijk over het toekomstige rentebeleid van de Federal Reserve.

De All Ordinaries in Sydney dikte een half procent aan. Gouverneur Philip Lowe van de Australische centrale bank gaf aan dat verdere renteverhogingen zullen afhangen van de macro-economische cijfers. Volgens sommige economen zou dat kunnen betekenen dat de centrale bank in april een pauze zou kunnen nemen met de rentestappen. Het rentetarief in Australië staat nu met 3,6 procent op het hoogste niveau sinds mei 2012.

De hoofdindex in Shanghai daalde 0,4 procent, na de publicatie van gemengde handelscijfers. De Chinese export daalde in de eerste twee maanden van het jaar met 6,8 procent. De afname viel daarmee minder sterk uit dan de daling van 9 procent die economen hadden voorzien. De import zakte met 10,2 procent wel harder dan verwacht. Hier werd gerekend op een daling van 5,5 procent.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,3 procent hoger. Dat kwam mede daardoor een stevige koerswinst van 2,6 procent van webwinkelconcern Alibaba. De andere Chinese techbedrijven gingen overwegend omlaag. Internet- en gamebedrijf Tencent daalde 0,7 procent en maaltijdbezorger Meituan verloor 2,9 procent.

In Tokio eindigde de Nikkei 0,3 procent in de plus. Techinvesteerder SoftBank won 0,4 procent na de stevige opmars een dag eerder. Elektronicaconcern Sony klom ruim 1 procent en autofabrikant Nissan steeg dik 2 procent. De Kospi in Seoul won 0,4 procent, ondanks een koersdaling van 0,8 procent van het Zuid-Koreaanse techconcern Samsung.