Brussel doet invallen in geurstoffenindustrie om kartelonderzoek

De Europese Commissie heeft dinsdag invallen gedaan bij bedrijven en een organisatie in de geurstoffenindustrie vanwege mogelijke overtreding van kartelregels. Volgens Brussel vonden de “onaangekondigde inspecties” plaats in meerdere lidstaten van de Europese Unie. Ook heeft de commissie formele verzoeken om informatie gestuurd naar verschillende bedrijven die actief zijn met geurstoffen.

Volgens een verklaring kan er sprake zijn van samenwerking bij de levering van geurstoffen en ingrediƫnten voor geurstoffen die gebruikt worden voor consumentenproducten zoals persoonlijke verzorging en huishoudelijke artikelen. De commissie zegt zich zorgen te maken dat daarbij mededingingsregels zijn overtreden.

Er werden geen namen genoemd door de commissie. Er werd ook niet gezegd in welke lidstaten de inspecties plaatsvonden. Brussel werkt in het onderzoek samen met de Amerikaanse, Britse en Zwitserse autoriteiten en zegt dat de doorzoekingen in overleg plaatsvonden. Daarnaast werden de inspecteurs van de commissie bijgestaan door de nationale mededingsautoriteiten van de lidstaten.

De commissie stelt dat de doorzoekingen een eerste en voorlopige stap zijn in een onderzoek naar mogelijke karteloverschrijdingen. Brussel zegt verder dat die doorzoekingen nog niet betekenen dat bedrijven ook daadwerkelijk schuldig zijn aan het schenden van de regels.

De EU-boete voor het overtreden van kartelregels kan oplopen tot 10 procent van de totale jaaromzet van een bedrijf. Bedrijven die betrokken zijn geweest bij geheime kartelvorming en daar melding van maken en meewerken met het onderzoek van de Europese Commissie kunnen wel immuniteit of een flinke verlaging van boetes krijgen.