Fed-baas Powell jaagt aandelenbeurzen in New York schrik aan

De aandelenbeurzen in New York zijn met forse verliezen de handel uitgegaan. Na een aarzelend begin gingen de koersen hard omlaag door de verklaring die voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve gaf aan leden van het Amerikaanse Congres. De Amerikaanse koepel van centrale banken moet waarschijnlijk sneller en langer dan verwacht de rentes verhogen om de inflatie in te dammen, vertelde hij de volksvertegenwoordigers.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,7 procent lager op 32.856,46 punten. De bredere S&P 500 ging 1,5 procent omlaag tot 3986,37 punten en techbeurs Nasdaq verloor 1,3 procent tot 11.530,33 punten.

Hogere rentes zijn vaak slecht voor de waardering van aandelen, omdat minder risicovol geachte obligaties dan meer opleveren. Het rendement op tweejarige staatsleningen bereikte het hoogste niveau sinds de zomer van 2007 nu beleggers rekening houden met nog hogere rentes.

Aandelen van luchtvaartmaatschappij JetBlue zakten bijna 3 procent. Amerikaanse openbaar aanklagers kondigden een rechtszaak aan om de overname van branchegenoot Spirit Airlines door de budgetvlieger te blokkeren.

Rivian Automotive was een opvallende verliezer. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s is van plan om 1,3 miljard dollar op te halen door obligaties uit te geven die kunnen worden omgezet in aandelen. Het bedrijf kondigde vorige maand al aan honderden banen te schrappen om kosten te besparen. Het bedrijf werd ruim 14 procent minder waard.

WW International schoot bijna 80 procent omhoog. Het dieetbedrijf, beter bekend als WeightWatchers, kwam met resultaten en kondigde aan het gezondheidsplatform Sequence over te nemen voor 132 miljoen dollar in contanten en aandelen. Sequence biedt een afvalprogramma aan waarbij ook medicijnen tegen overgewicht kunnen worden gebruikt.

Tesla eindigde ruim 3 procent in de min. Topman Elon Musk vertelde op een conferentie dat er “een duidelijke weg is” richting de productie van kleinere elektrische auto’s. Na de strategie-update van Tesla vorige week overheerste bij beleggers teleurstelling omdat het merk geen compactere modellen aankondigde. Musk zegt nu dat als er zo’n kleinere Tesla komt, die bijna volledig autonoom moet kunnen rijden.

De euro was 1,0551 dollar waard, tegen 1,0569 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,8 procent minder op 77,39 dollar. Brentolie werd 3,5 procent goedkoper, op 83,14 dollar per vat.