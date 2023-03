Groep zakelijke klanten ING vraagt bank te stoppen met fossiel

Een groep van organisaties die een zakelijke bankrekening hebben bij ING, roept de bank op te stoppen met het financieren van olie- en gasprojecten. Ze hebben een paginagrote advertentie in de Volkskrant geplaatst waarin ze hun “grote zorgen over de klimaatcrisis” uiten. “De oplossing is helder: stop met fossiel en zet in op hernieuwbare energie”, aldus de ondertekenaars. Daaronder zijn vakbond FNV, omroep VPRO, de Fietsersbond, de Amsterdamse scholengroep Esprit en hulporganisatie Cordaid.

ING is met gemiddeld zo’n 9 miljard euro per jaar de grootste financier van de fossiele sector van alle Nederlandse banken, verwijzen de organisaties naar een inventarisatie van de organisatie BankTrack. Die heeft eerder alle fossiele investeringen van grote banken tussen 2016 en 2021 op een rij gezet. Wereldwijd stond ING op de 28e plaats.

In een persbericht van Fossielvrij NL, dat betrokken is bij de campagne, leggen organisaties uit waarom ze willen dat hun huisbank stopt met fossiele investeringen. Cordaid-baas Kees Zevenbergen wijst er bijvoorbeeld op dat in de landen waar zijn organisatie actief is, van Jemen tot Zuid-Soedan, klimaatverandering nu al “enorme problemen” veroorzaakt. Als voorbeelden noemt hij bodemuitputting, extreme droogte en overstromingen. “Dit raakt het leven van vele miljoenen mensen.” FinanciĆ«le instellingen hebben volgens Zevenbergen “een sleutelpositie” om de uitstoot van broeikasgassen omlaag te krijgen.

De opstellers van de advertentie zeggen dat voor de omwenteling die zij graag zien “moed, trots en leiderschap” nodig is. “Precies dat waar de leeuw voor staat”, zeggen ze. De leeuw is al jaren het symbool van de bank.