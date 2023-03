Indeed: werkzoekende wil vaker baan met maatschappelijke impact

Werkzoekenden zijn steeds vaker op zoek naar een baan met maatschappelijke impact, vooral naar werk met vluchtelingen. De afgelopen twaalf maanden werd op vacaturewebsite Indeed meer dan drie keer vaker gezocht op vacatures met het woord ‘vluchtelingen’ vergeleken met het jaar ervoor. Indeed vermoedt dat dit te maken heeft met de oorlog in Oekraïne en de aardbevingen in Turkije.

De vacaturesite heeft van februari 2021 tot en met afgelopen maand miljoenen zoekopdrachten in Nederland geanalyseerd. De site merkte bijvoorbeeld dat de interesse in werken bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ook is gegroeid. De zoekterm ‘COA’ is ruim twee keer zo vaak gebruikt, 119 procent vaker dan een jaar eerder. Op een term als ‘Rode Kruis’ werd 71 procent vaker gezocht.

Ook de stijgende kosten voor onder meer energie hadden invloed op wat mensen belangrijk vinden in een baan. Werkzoekenden zochten de afgelopen twaalf maanden veel vaker op specifieke salarissen dan een jaar eerder. Volgens Indeed lijkt een salarisindicatie belangrijker dan ooit en zoeken mensen mogelijk vaker op specifieke bedragen omdat de kosten van het levensonderhoud zijn gestegen. De woorden ‘50.000 euro’ werden bijvoorbeeld 165 procent vaker ingevuld in de zoekfunctie. “De stijging lijkt een indicatie te zijn dat bij sommige werkzoekenden de nood aan de man is”, zegt directeur Stan Snijders.

Daarnaast lijken mensen vanwege de gestegen kosten vaker op zoek te zijn naar een tweede deeltijdbaan. Het aantal zoekopdrachten voor vacatures met ‘parttime thuiswerk’ is gestegen met 69 procent. Specifieke aantallen uren per week komen vaker voor. Ook dit kan volgens Snijders te maken hebben met gestegen kosten. “Mogelijk zitten er mensen tussen die vanwege de stijgende vaste lasten op zoek zijn naar een extra inkomen naast hun huidige baan.”

Wat verder opvalt volgens Indeed is dat mensen steeds vaker buiten hun vakgebied zoeken. Naar werk waar geen ervaring voor nodig is, werd twee keer zo vaak gezocht als een jaar geleden. Op ‘zorg zonder diploma’ zochten werkzoekenden bijna anderhalf keer vaker.

Het aantal openstaande vacatures in Nederland groeit gestaag door en is weer bijna terug op het record van november vorig jaar, meldde Indeed vorige maand. Van alle sectoren in Nederland had Defensie toen procentueel het hoogste aantal openstaande vacatures, volgens de site waarschijnlijk nog een direct gevolg van de oorlog in Oekraïne.