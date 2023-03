Kredietbeoordelaar S&P geeft Nissan rommelstatus

Kredietbureau S&P Global Ratings heeft de kredietwaardigheid van Nissan verlaagd naar een zogeheten ‘junk-rating’, ofwel een rommel-status. De verlaging is een klap voor de Japanse autofabrikant die worstelt om de winstgevendheid te vergroten sinds de arrestatie van de voormalige voorzitter Carlos Ghosn. S&P Global denkt echter dat een sterk herstel van de winst en de verkopen van Nissan “onwaarschijnlijk” is.

Het kredietbureau verwacht dat de winstgevendheid van Nissan de komende één tot twee jaar zal achterblijven bij die van zijn concurrenten. De kredietbeoordelaar denkt namelijk dat de problemen in de toeleveringsketen zullen aanhouden, waardoor een herstel van de verkopen in de Verenigde Staten en Europa wordt vertraagd en autofabrikanten onder druk worden gezet om de prijzen te verlagen.

Een junk-rating betekent dat Nissan hogere kosten moet betalen om obligaties in vreemde valuta in het buitenland te verkopen. De vooruitzichten voor de Japanse autofabrikant zijn volgens S&P wel stabiel doordat de winstgevendheid geleidelijk aan verbetert en het bedrijf conservatief is in zijn financiële planning. Als Nissan erin slaagt de verkopen in de komende twaalf tot achttien maanden aanzienlijk op te voeren overweegt S&P de kredietwaardering van Nissan te verhogen.