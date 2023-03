Minder dan helft werknemers noemt mentale problemen bespreekbaar op werk

Minder dan de helft van de werknemers geeft aan dat mentale problemen, zoals stress en eenzaamheid, bespreekbaar zijn op het werk. Dat blijkt uit onderzoek onder meer dan 1000 Nederlanders van Workplace Giving, een bedrijf dat programma’s biedt voor vitaliteitsbeleid. Meer dan een op de vier werknemers maakt zich daarbij zorgen om de psychische problemen van collega’s.

Privéproblemen nog vaak taboe

Mentale problemen, zoals stress en eenzaamheid, zijn volgens 48 procent van de Nederlanders bespreekbaar op het werk. Fysieke problemen en financiële problemen zijn nog vaker taboe. Ongeveer dertig procent geeft aan dat ze overgewicht of schulden bespreekbaar kunnen maken. Mannen ervaren over het algemeen minder taboes op de werkvloer dan vrouwen. 34% van de mannen durft bijvoorbeeld over schulden te praten, bij vrouwen is dat maar 22%.

“Sinds de lockdowns is er steeds meer aandacht voor de privésituatie van werknemers, maar veel professionals ervaren nog steeds taboes als het gaat om hun fysieke, mentale of financiële situatie. Hier ligt een duidelijke opdracht voor managers. Ze doen er goed aan om privésituaties bespreekbaar te maken, zodat het mogelijk wordt om bij te dragen aan een oplossing voor deze problemen” aldus Liselot Muijser, consultant bij Workplace Giving.”

Veel werknemers maken zich zorgen om collega’s

Meer dan 25% van de werknemers maakt zich zorgen om de mentale problemen van collega’s, zoals eenzaamheid en stress. Jongere werknemers maken zich hier gemiddeld (33%) vaker zorgen om dan oudere werknemers. 20% van de werknemers maakt zich zorgen om fysieke problemen van collega’s, zoals overgewicht. 10% maakt zich zorgen om de financiële problemen van collega’s.

Muijser: “Dat een op de drie jonge werknemers zich zorgen maakt om de mentale problemen van collega’s, is schrikbarend. Veel werknemers geven aan dat hun collega’s in een ernstige situatie verkeren en dat ze die niet bespreekbaar durven te maken. Dit wijst erop dat er in de toekomst nog meer mensen uit gaan vallen door privéproblemen. Met historisch hoge verzuimcijfers, is het urgenter dan ooit om problemen op de werkvloer bespreekbaar te maken.”

