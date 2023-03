Starbucks-baas ondervraagd over dwarszitten vakbonden

Topman Howard Schultz van koffieketen Starbucks moet leden van het Amerikaanse parlement uitleg geven over de omgang van het bedrijf met vakbondsleden. De Amerikaanse keten wordt ervan beschuldigd de oprichting van vakbonden bij zijn vestigingen te dwarsbomen, wat wettelijk verboden is. Schultz heeft toegezegd om 29 maart vragen te beantwoorden van een groep senatoren over de kwestie.

Schultz ging niet in op eerdere verzoeken van onafhankelijk senator Bernie Sanders om opheldering te komen geven. Toen een dagvaarding dreigde om de Starbucks-baas toch naar Washington af te laten reizen, ging hij overstag.

Aanleiding zijn klachten over Starbucks die de National Labor Relations Board ontving (NLRB), een overheidsinstelling die controleert of werknemers wel vrij zijn om zich te organiseren in een vakbond om voor hun rechten op te komen. Volgens de NLRB heeft Starbucks zich in de VS onder andere schuldig gemaakt aan dreigementen richting werknemers die zich willen organiseren. Ook zou de koffieketen zo’n vijftig voorstanders van vakbonden hebben ontslagen en vestigingen hebben gesloten waar medewerkers voor de oprichting van een bond hadden gestemd. In enkele gevallen grepen rechters in en moest Starbucks ontslagen medewerkers weer aannemen.

In de Verenigde Staten is de invloed van een vakbond niet afhankelijk van of er enkele medewerkers lid zijn, maar wordt dit per bedrijf of vestiging geregeld. Wie een vakbond wil bij zijn vestiging, moet daar voldoende medestanders voor hebben. De NLRB ziet daarop toe en kan een verkiezing van vakbondsbestuurders geldig verklaren als een werkgever dat weigert.

Volgens senator Sanders hebben werknemers van meer dan 280 Starbucks-vestigingen voor de oprichting van een vakbond gestemd. Maar het bedrijf zou met nog geen enkele vakbond een nieuwe overeenkomst over hun arbeidsvoorwaarden hebben ondertekend. Starbucks heeft de aantijgingen over het dwarsbomen van vakbonden meermaals ontkend. Die beweringen zouden “categorisch onwaar” zijn.