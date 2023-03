Aandacht voor Adyen op Damrak na adviesverlaging

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar Adyen. Analisten van de Franse bank Exane BNP Paribas haalden het betaalbedrijf van hun kooplijst af. Daarnaast galmen de opmerkingen van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell nog na op de aandelenmarkten.

Powell verklaarde in het Amerikaanse Congres dat de rente mogelijk sterker en sneller dan verwacht opgevoerd moet worden om de inflatie te beteugelen. Hogere rentes zijn doorgaans negatief voor aandelenbeleggingen, met name voor snelgroeiende techfondsen. De opmerkingen van de Fed-baas zorgden dinsdag al voor koersverliezen op de beursvloeren in Europa en in New York. Woensdag verschijnt Powell nog voor een comité van het Huis van Afgevaardigden, waarbij hij naar verwachting zijn verklaring zal herhalen.

Ook gaat de aandacht uit naar het banencijfer van de Amerikaanse loonstrookverwerker ADP, dat later op de dag verschijnt. Dat cijfer geeft mogelijk meer inzicht in het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag op het programma staat. De situatie op de arbeidsmarkt speelt naast de inflatie een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve.

De AEX-index op het Damrak lijkt licht lager te gaan openen. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine minnen te beginnen. De Aziatische aandelenmarkten gingen woensdag overwegend omlaag door de opmerkingen van Powell. De Nikkei in Tokio sloot echter 0,5 procent hoger dankzij een daling van de Japanse yen. De Hang Seng-index in Hongkong raakte tussentijds dik 2 procent kwijt door stevige koersverliezen bij de Chinese techbedrijven. De in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus zal daardoor mogelijk onder druk komen te staan.

Ook ABN AMRO en ASR staan in de belangstelling. De bank en de verzekeraar promoveren binnenkort van de MidKap naar de AEX, meldde beursuitbater Euronext. AEX-fonds Signify degradeert naar de MidKap. Binnen de hoofdindex kwam ook een tweede plek vrij omdat winkelvastgoedverhuurder Unibail-Rodamco-Westfield zijn beursnotering in Amsterdam heeft opgegeven. Euronext verwijdert daarnaast post- en pakketbezorger PostNL uit de MidKap en plaatst het bedrijf in de AScX, de index voor kleinere beursgenoteerde bedrijven.

De Europese beurzen sloten dinsdag met verliezen. De AEX zakte 1,1 procent tot 751,52 punten. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 1,7 procent lager op 32.856,46 punten.

De euro was 1,0534 dollar waard, tegen 1,0569 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie minder op 77,55 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 83,39 dollar per vat.