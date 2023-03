Adidas verlaagt dividend door breuk met Kanye West

Adidas, de grootste Europese fabrikant van sportartikelen, keert over 2022 minder dividend uit. Het Duitse sportmerk gaf enkele weken geleden al een winstwaarschuwing vanwege het wegvallen van de verkopen van de Yeezy-producten. Na een reeks antisemitische uitspraken van Kanye West brak het Duitse sportmerk de samenwerking met de Amerikaanse rapper, die zichzelf tegenwoordig Ye noemt. Adidas zit daardoor met een grote voorraad onverkochte artikelen van Ye’s merk Yeezy.

De samenwerking die Adidas en de artiest in 2015 begonnen, gold jarenlang als een van de lucratiefste bundelingen van krachten in de sportmodebranche. Nu die ten einde is ziet Adidas zich genoodzaakt het dividend te verlagen naar 0,70 euro per aandeel, van 3,30 euro een jaar eerder. Het lagere dividend volgt op de forse winstdaling die Adidas vorige maand al bekendmaakte bij de presentatie van de voorlopige resultaten.

Naast de negatieve impact van de beëindiging van de samenwerking met West kampte Adidas in 2022 ook met de hoge inflatie en problemen in China. De winst van het bedrijf kelderde daardoor vorig jaar tot 254 miljoen euro, van bijna 1,5 miljard euro in 2021. In het vierde kwartaal was er zelfs sprake van een verlies van 482 miljoen euro, na een winst van 123 miljoen euro in het laatste kwartaal van 2021.

Door het einde van de Yeezy-samenwerking verloor Adidas zo’n 600 miljoen euro aan omzet. De Yeezy-kwestie zal ook in het huidige jaar op de resultaten van het bedrijf blijven drukken. Als de grote voorraad Yeezy-artikelen volledig onverkocht blijft, moet het concern namelijk de volledige waarde van 500 miljoen euro afschrijven.

Het management van Adidas herhaalde dan ook de in februari afgegeven prognoses. Daarbij wordt rekening gehouden met een operationeel verlies in heel 2023 van tot 700 miljoen euro. Dat verlies omvat ook eenmalige reorganisatiekosten van 200 miljoen euro. De nieuwe topman Bjørn Gulden, die eerder dit jaar overstapte van concurrent Puma naar Adidas, noemde 2023 dan ook een overgangsjaar, waarin de basis wordt gelegd voor een terugkeer naar winstgevendheid in 2024.