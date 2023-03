AEX eindigt in het groen na licht afkoelen rentevrees

De AEX-index op Beursplein 5 liet aan het eind van de handelsdag op woensdag een lichte stijging zien, doordat de vrees voor hogere rentetarieven wat af leek te koelen. De Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell verklaarde namelijk dat er nog geen beslissing is genomen over hoe groot de volgende rentestap van de Federal Reserve zal zijn. Een dag eerder laaide die vrees onder beleggers juist nog op, nadat Powell aangaf dat de rente mogelijk sterker en sneller opgevoerd moet worden om de inflatie te bestrijden. Hogere rentes zijn slecht nieuws voor meer risicovolle beleggingen zoals aandelen.

Speciaalchemiebedrijf DSM stond met een min van 1,7 procent tussen de grootste dalers in de AEX. Beleggers schrokken van berichten dat de Europese Commissie een onderzoek is gestart naar mogelijke kartelvorming in de geurenstoffensector. Zo werden onder meer samen met de Zwitserse concurrentiewaakhond invallen gedaan bij Firmenich, de Zwitserse fusiepartner van DSM. Ook bedrijven als Givaudan (min 1,3 procent) en Symrise (plus 1,7 procent) kregen een bezoek. DSM wordt zelf niet onderzocht.

De AEX stond aan het einde van de handelsdag 0,2 procent hoger op 753,35 punten. De MidKap zakte 0,1 procent tot 1014,48 punten. De beurs in Londen steeg 0,2 procent, die in Parijs daalde 0,2 procent. De DAX in Frankfurt klom 0,5 procent, na een sterker dan verwachte stijging van de Duitse industriële productie in januari. De Duitse winkelverkopen namen daarentegen onverwachts af.

Uitzender Randstad (min 3,1 procent) was hekkensluiter van de AEX. Adyen verloor 1,3 procent, nadat analisten van de Franse bank Exane BNP Paribas het betaalbedrijf van hun kooplijst hadden afgehaald. De sterkste stijgers tussen de hoofdfondsen waren chipbedrijf Besi (plus 3 procent) en verzekeraar Aegon (plus 2,5 procent).

Signify steeg 0,2 procent. Het verlichtingsbedrijf degradeert later deze maand van de AEX naar de MidKap. Verzekeraar ASR die binnenkort zal promoveren van de MidKap naar de hoofdindex won 1,3 procent. Hetzelfde geldt voor ABN AMRO, die een daling van 0,4 procent liet zien.

In Frankfurt won Adidas 3,6 procent, ondanks dat de grootste Europese fabrikant van sportartikelen over 2022 flink minder dividend uitkeert. Het Duitse sportmerk gaf enkele weken geleden nog een winstwaarschuwing vanwege de beëindiging van de samenwerking met Kanye West, na een reeks antisemitische uitspraken van de Amerikaanse rapper. Verder werd bekend dat voormalig Adidas topman Kasper Rørsted zo’n 16 miljoen euro ontvangt als onderdeel van zijn vertrekregeling. De Noor trad in november al terug, vier jaar voordat zijn contract zou aflopen.

De euro was 1,0552 dollar waard, tegen 1,0569 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent minder op 76,70 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 82,60 dollar per vat.