Cryptobank Silvergate verliest op terughoudend Wall Street

De noodlijdende cryptobank Silvergate Capital behoorde woensdag tot de grootste verliezers op de aandelenbeurzen in New York. Het bestuur probeert nieuwe investeerders te vinden om een faillissement af te wenden, beleggers twijfelen echter of dit gaat lukken. Silvergate kreeg een koersverlies voor de kiezen van bijna 6 procent.

Het bedrijf staat onder druk door de eerdere ineenstorting van cryptobeurs FTX, dat heeft geleid tot een kapitaaluitstroom van miljarden dollars bij de cryptobank. Beleggers maken zich inmiddels zorgen over het voortbestaan van Silvergate, dat vorige week nog een koersval van bijna 60 procent moest doorstaan. Onder meer Coinbase, Galaxy Digital, Gemini en Paxos Trust gaven op hun beurt aan geen nieuwe betalingen aan of van Silvergate meer te accepteren, wat de problemen voor Silvergate zou kunnen vergroten.

De Dow-Jonesindex noteerde aan het eind van de handelsdag 0,2 procent lager op 32.798,40 punten. De breder samengestelde S&P 500 eindigde 0,1 procent hoger op 3992,01 punten. Techbeurs Nasdaq steeg 0,4 procent tot 11.576,00 punten.

De stemming op Wall Street bleef terughoudend, na de zware verliezen een dag eerder door opmerkingen van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell. Hij verklaarde dinsdag in het Congres dat de rente mogelijk sterker en sneller opgevoerd moet worden om de inflatie te beteugelen. Woensdag hield Powell wel een slag om de arm: er is nog niet beslist met welke stap de rente verhoogd zal worden.

Beleggers verwerkten ook de publicatie van het ‘Beige Book’, een verslag dat woensdag werd gepubliceerd door de Amerikaanse centrale bank over de staat van de economie. Zij hopen dat dit document een beeld geeft over hoe het rentebesluit eruit komt te zien. De Fed stelt dat “de algemene economische activiteit begin 2023 licht is toegenomen”, al waren de vooruitzichten minder optimistisch.

Occidental Petroleum eindigde bij de stijgers in New York (plus 2,1 procent). Berkshire Hathaway, het investeringsbedrijf van miljardair Warren Buffett, heeft zijn belang in de Amerikaanse olieproducent verder uitgebreid tot zo’n 22 procent. Buffett kocht in de afgelopen dagen bijna 5,8 miljoen aandelen Occidental en heeft inmiddels een belang van meer dan 12 miljard dollar in het concern.

Tesla verloor 3 procent, nadat analisten van investeringsbank Berenberg de fabrikant van elektrische auto’s van hun kooplijst hadden gehaald. Ook meldde de Amerikaanse verkeerstoezichthouder een onderzoek te beginnen naar 120.000 Model Y-auto’s uit 2023, na twee meldingen van sturen die tijdens het rijden volledig losraakten.

De euro was 1,0547 dollar waard, tegen 1,0552 dollar bij het slot van de Europese handel. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent minder op 76,50 dollar. Brentolie werd 1 procent goedkoper, op 82,50 dollar per vat.