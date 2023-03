Frans energieconcern ontdekt scheur in koelleiding kernreactor

Het Franse energieconcern Electricité de France (EDF) heeft een nieuwe scheur ontdekt in een koelleiding bij een kerncentrale aan de Kanaalkust. Het is de zoveelste tegenslag voor de energiesector in Frankrijk in korte tijd.

Volgens de nucleaire toezichthouder van de overheid ASN vormt de scheur bij de kerncentrale Penly geen direct gevaar voor het milieu of mensen. De breuk, 15,5 centimeter lang, zit op een plek van een leidingsysteem dat is ontworpen om de reactor in geval van nood te koelen.

EDF werd het afgelopen jaar geteisterd door een aaneenschakeling van onderhoudsproblemen aan zijn verouderde kernreactoren. Diverse reactoren moesten worden stilgelegd voor controles en noodreparaties.

Die reactoren zijn goed voor een belangrijk deel van de nucleaire opwekkingscapaciteit van Frankrijk. Het land was altijd een belangrijke stroomleverancier aan buurlanden, zoals Duitsland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Maar door de problemen met de reactoren moest Frankrijk deze winter stroom uit onder andere Duitsland importeren.