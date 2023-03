Miljoenenbeloning topvrouw Wolters Kluwer pakt lager uit

Topvrouw Nancy McKinstry van Wolters Kluwer, al jaren een van de best betaalde bestuurders van de grote beursgenoteerde bedrijven in Nederland, moet genoegen nemen met een lagere beloning. Ze strijkt over 2022 ruim 14 miljoen euro op, een jaar eerder kreeg ze nog bijna 17 miljoen euro aan salaris en bonuspakketten.

Volgens het woensdag verschenen jaarverslag van de informatieleverancier kreeg de Amerikaanse topvrouw vorig jaar wel een hoger basissalaris. Dat lag op bijna 1,5 miljoen euro, tegen dik 1,3 miljoen in 2021. De kortetermijnbonus bleef met een kleine 2 miljoen euro min of meer gelijk.

Maar een jaar geleden kreeg McKinstry nog een langetermijnaandelenbonus van zo’n 13 miljoen euro uitgekeerd. Dit keer bedraagt die beloning afgerond 11 miljoen euro.

McKinstry is al sinds 2003 de hoogste baas bij de onderneming. In de internationale zakenwereld staat ze in hoog aanzien. Zo nam het Amerikaanse tijdschrift Fortune haar herhaaldelijk op in zijn lijst met machtigste zakenvrouwen die actief zijn buiten de Verenigde Staten.

Toch morren aandeelhouders ook wel eens over het “excessieve” beloningsbeleid bij de onderneming. Enkele jaren terug zag Wolters Kluwer zich daardoor gedwongen om het basissalaris van McKinstry een jaar niet op te schroeven.

Vorige maand werd al bekend dat Wolters Kluwer vorig jaar meer omzet en winst in de boeken wist te schrijven. Voor 2023 rekent de onderneming op verdere groei. Het bedrijf keert ook meer dividend uit en gaat tot 1 miljard euro aan eigen aandelen inkopen om aandeelhouders te belonen.