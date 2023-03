Topman Gasunie vertrekt, resultaten organisatie flink gestegen

Topman Han Fennema van Gasunie vertrekt later dit jaar, nadat hij bijna tien jaar leiding heeft gegeven aan de organisatie. Dat heeft Gasunie bekendgemaakt bij de jaarcijfers, die flink hoger zijn uitgepakt als gevolg van de onrust op de gasmarkt na de Russische inval in Oekraïne en het wegvallen van gasstromen uit Rusland.

Fennema, die per september opstapt, wordt in een verklaring geprezen om de ontwikkeling die Gasunie in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Maar er gingen ook wel eens zaken wat minder goed. Teleurstellend was afgelopen jaar de forse vertraging in de oplevering van de stikstofinstallatie in Zuidbroek, stelt Gasunie in een terugblik op 2022.

Een woordvoerder van Gasunie stelt in een toelichting dat Fennema vindt dat het na tien jaar tijd is voor “nieuw bestuur met frisse ideeën” bij Gasunie. “Hij vindt het tijd om het roer over te dragen”, aldus de zegsman over het besluit van Fennema.

Alles is er volgens de organisatie nu op gericht om de bouwwerkzaamheden dit voorjaar alsnog af te ronden. Dan zou de stikstofinstallatie, die geïmporteerd gas geschikt moet maken voor Nederlandse cv-ketels en gasfornuizen, in de zomer kunnen worden getest en vanaf oktober volledig in bedrijf zijn. Wie Fennema opvolgt, is nog niet bekend.

Door de sancties tegen Rusland is er veel veranderd in het Europese gaslandschap. Stroomde het gas eerst vooral van Oost naar West, inmiddels is volgens Gasunie sprake van een omgekeerde beweging waarbij gas vanuit Noordwest-Europa naar Duitsland en verder richting Centraal- en Oost-Europa stroomt.

Die omkering van de gasstromen leidde bij Gasunie afgelopen jaar tot veel extra vraag van klanten om het leidingennetwerk te kunnen gebruiken. De jaaromzet steeg hierdoor met 872 miljoen euro tot afgerond 2,3 miljard euro.

Maar Gasunie had ook last van de flink opgelopen energieprijzen. Daardoor pakten de energiekosten, die samenhangen met het transport en het op de juiste kwaliteit brengen van gas, hoger uit.

Gasunie heeft daarnaast honderden miljoenen moeten afschrijven op zijn belang in de pijpleidingen van Nord Stream tussen Europa en Rusland. Door sabotage zijn de pijpen beschadigd en Gasunie verwacht niet meer dat ze binnen afzienbare termijn weer worden gebruikt. De winst na belastingen bedroeg uiteindelijk 555 miljoen euro, tegen 311 miljoen euro in 2021.

Financieel directeur Janneke Hermes wijst er in een toelichting op dat de extra omzet in 2022 ook goed nieuws is voor gebruikers van het gasnet. Veel van de opbrengsten in Nederland vallen namelijk onder de regulering van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). “Deze regulering voorziet erin dat een groot deel van de extra omzet de komende jaren in de vorm van lagere tarieven weer wordt teruggegeven aan de gebruikers van het Gasunie-netwerk.”