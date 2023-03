ACM onderzoekt concurrentie-opties voor sneller internet via kabel

Om sneller internet te kunnen realiseren voor consumenten die aangesloten zijn op de kabel, start de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een onderzoek naar hoe concurrentie kan worden gestimuleerd. Daardoor zou het internet voor ongeveer 3 miljoen huishoudens met een kabelverbinding niet alleen sneller kunnen worden, maar ook goedkoper.

Zoveel huishoudens kunnen momenteel namelijk alleen internet gebruiken via de kabel, meldt de ACM. Dat geldt met name voor inwoners van grote steden, waar nog relatief weinig glasvezel is aangelegd. Consumenten die kabelinternet hebben, hebben maar weinig te kiezen, want daarop is maar één aanbieder actief. Op glasvezel kunnen meerdere aanbieders hun diensten aanbieden, waarbij zij met elkaar concurreren met “scherpe prijzen en goede kwaliteit”, aldus de ACM.

“In gebieden waar glasvezel ligt, daar werkt de concurrentie. Internetsnelheden nemen toe en de prijzen dalen”, licht ACM-bestuurder Manon Leijten toe. Daarbij stelt ze dat de aanbieders in gebieden waar alleen kabel en koper ligt, de hoge internetsnelheden steeds moeilijker kunnen bijbenen. “Consumenten die behoefte hebben aan snel internet, hebben zo weinig te kiezen”, vertelt Leijten.

De ACM noemt als voorbeeld Amsterdam, waar ongeveer driekwart van de inwoners nog niet is aangesloten op glasvezelinternet. Het kabelinternet in de hoofdstad wordt uitgebaat door VodafoneZiggo. Maar onlangs heeft telecomaanbieder YouCa gevraagd of er concurrentie mogelijk was. Dat kon geregeld worden via de straatkasten, waarvan er in Amsterdam duizenden zijn. De kosten die gemoeid zijn met het aanpassen van het kabelnet zouden echter niet rendabel zijn om te kunnen concurreren.

Daarom zijn andere opties nodig, stelt Leijten. Zo kan ook worden gekeken naar de aanleg van glasvezel naast het bestaande kabelnet. “We gaan ook het tempo onderzoeken waarin glasvezel wordt uitgerold en aangesloten. Ook op die manier ontstaan er meer keuzes voor de consument”, zegt Leijten.