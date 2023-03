Bankaandelen hard onderuit op Wall Street door zorgen over rente

Bankaandelen op Wall Street gingen donderdag het hardst onderuit in bijna drie jaar vanwege zorgen over de stijgende rentes. Sommige kleinere Amerikaanse banken hebben namelijk veel leningen afgesloten toen de rentes nog heel laag waren. Nu de rentes in rap tempo oplopen dreigen ze in de problemen te komen.

De kleinere SVB Financial Group was de grootste verliezer onder de banken met een koersval van meer dan 60 procent, nadat de in Silicon Valley gevestigde geldschieter stappen aankondigde om zijn penibele financiële positie te verbeteren. Grote banken als Bank of America, Wells Fargo en JPMorgan Chase leverden elk ten minste 5 procent in.

Die laatste bank werd ook door een rechter bevolen om meer documenten te leveren in een rechtszaak over vermeende medeplichtigheid aan het misbruikschandaal rond Jeffrey Epstein. De Amerikaanse Maagdeneilanden klaagden het bankconcern eerder aan vanwege banden met de zedendelinquent die in 2019 zelfmoord pleegde. Volgens de aanklacht van de eilandengroep in de Caraïbische Zee kneep de bank “een oogje dicht” bij de misbruikpraktijken van Epstein op zijn privé-eiland daar.

Daarnaast zag cryptobank Silvergate zo’n 42 procent aan beurswaarde verdampen. Die koersval volgde op de aankondiging van het bedrijf om zichzelf op te heffen. Die beslissing komt na maanden van financiële problemen. Klanten krijgen hun bij de bank aangehouden tegoeden volledig terugbetaald, belooft de financieel dienstverlener.

De val van Silvergate volgt op toenemende druk van toezichthouders en een strafrechtelijk onderzoek naar de zaken die het bedrijf deed met cryptobeurs FTX en handelshuis Alameda, allebei opgericht door Sam Bankman-Fried. Hij wordt nu verdacht van fraude met klanttegoeden. Na het omvallen van FTX haalden veel klanten hun cryptotegoeden weg bij Silvergate.

Branchegenoot Signature Bank ging mee omlaag en verloor ruim 12 procent. Coinbase leverde op zijn beurt bijna 8 procent in. De cryptobeurs verklaarde eerder deze maand al geen betalingen van of naar Silvergate meer te accepteren. De opheffing van Silvergate heeft volgens het bedrijf geen gevolgen voor de tegoeden van klanten bij Coinbase.

Mede door al deze koersdalingen gingen de belangrijkste graadmeters op de beurzen in New York met stevige verliezen de handel uit. De Dow-Jonesindex zakte 1,7 procent tot 32.254,86 punten. De brede S&P 500 verloor 1,9 procent tot 3918,32 punten en techbeurs Nasdaq daalde 2,1 procent tot 11.338,36 punten. Ook de olieprijzen gingen omlaag.