Beloning afzwaaiend topman Shell met helft gestegen tot 11 miljoen

Ben van Beurden heeft over het laatste jaar als topman bij Shell een totale beloning ontvangen van 9,7 miljoen pond, omgerekend bijna 11 miljoen euro. Dat meldde het olie- en gasconcern in het jaarverslag. Van Beurden, die begin dit jaar het roer heeft overgedragen aan Wael Sawan, kreeg daarmee ruim de helft meer dan in 2021.

Van Beurden stapte per 1 januari op als hoogste leidinggevende bij Shell, dat onder zijn leiding de grootste overname in de bedrijfsgeschiedenis deed en uiteindelijk afscheid nam van zijn Nederlands-Britse structuur. Ook boekte Shell afgelopen jaar een recordwinst van omgerekend ruim 38 miljard euro. Dat was meer dan een verdubbeling in vergelijking met de nettowinst van een jaar eerder. Het Britse bedrijf profiteerde vorig jaar van de hoge prijzen van olie en gas door de oorlog in Oekraïne.

Een deel van de beloning van de voormalige topman was in de vorm van aandelen, die zijn onderworpen aan een periode van drie jaar waarin deze niet mogen worden verkocht. De nieuwe topman Wael Sawan krijgt een basissalaris van 1,4 miljoen pond (zo’n 1,6 miljoen euro). Ook ontvangt hij een bonus van 125 procent van het basissalaris afhankelijk van het behalen van bepaalde doelstellingen.

De aandeelhouders van Shell werden over het afgelopen jaar ook rijkelijk beloond. Het concern gaf in totaal 26 miljard dollar (bijna 25 miljard euro) terug aan de aandeelhouders in de vorm van dividend en de terugkoop van eigen aandelen.