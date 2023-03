Beurs in Tokio wint na tegenvallend groeicijfer Japan

De aandelenbeurs in Tokio is hoger gesloten na tegenvallende cijfers over de Japanse economie. De andere aandelenbeurzen in Azië en Australië lieten donderdag verder een gemengd beeld zien. In China wezen lagere inflatiecijfers op een matig herstel van de economie na de strenge coronalockdowns van vorig jaar.

De Nikkei in Tokio won 0,6 procent. Het bruto binnenlands product van Japan steeg in het laatste kwartaal van 2022 slechts een fractie ten opzichte van de voorgaande drie maanden, terwijl economen op een sterkere groei hadden gerekend. Daarbij daalden onder andere de uitgaven van consumenten aan etentjes in het restaurants of hotelovernachtingen.

Beleggers rekenen er nu waarschijnlijk nog sterker op dat de Bank of Japan zijn beleid voor zeer lage rentes ongewijzigd laat. Daarmee probeert de centrale bank de economische groei aan te jagen. De Japanse centrale bank komt vrijdag met een rentebesluit.

De beurs in Shanghai verloor 0,1 procent, terwijl de Hang Seng-index in Hongkong 0,3 procent won. In China was Shenzhen Ronda Photosensitive & Technology een opvallende winnaar. Het bedrijf is begonnen met de verkoop van een lichtgevoelig materiaal waarmee chips kunnen worden gemaakt. Daarop schoot het aandeel zo’n 20 procent omhoog.

De All Ordinaries in Sydney steeg een fractie en de Kospi in Seoul verloor 0,3 procent.