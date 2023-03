Goedkeuring voor Afrikaanse overname Heineken valt goed op Damrak

Bierbrouwer Heineken hoorde donderdag bij de winnaars op de beurs in Amsterdam. Beleggers reageerden positief op de goedkeuring van de Zuid-Afrikaanse toezichthouder voor Heineken om de volledige controle te verwerven over branchegenoten Distell en Namibia Breweries. Verder werd op de financiƫle markten onder meer gereageerd op nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Het algehele beurssentiment was licht negatief.

Heineken sloot bijna 1 procent hoger. Na het naar buiten komen van het fiat van de autoriteiten in Zuid-Afrika veerde de koers van het aandeel duidelijk op. De brouwer heeft nu alle benodigde goedkeuringen binnen voor de overnameplannen die al in november 2021 zijn aangekondigd. Met de plannen is een investering van miljarden euro’s gemoeid. Distell is naar eigen zeggen de grootste producent van wijn, ciders en sterkere alcoholische dranken in Afrika.

Verder was er op de beurs aandacht voor chipmachinefabrikant ASML. Het aandeel behoorde aanvankelijk tot de verliezers nadat het kabinet had bevestigd dat de export van bepaalde machines van ASML naar China aan banden wordt gelegd. Maar in de loop van de dag verdwenen de zorgen weer naar de achtergrond en ASML eindigde met een plus van 0,6 procent. Eind januari lekte al uit dat Nederland, de Verenigde Staten en Japan een akkoord hadden bereikt over exportbeperking van chiptechnologie naar China vanwege de vrees dat die zou worden gebruikt voor militaire doeleinden.

Op de Europese beurzen kijken beleggers deze week vooral uit naar het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag verschijnt. Donderdag bleek al dat het aantal wekelijkse aanvragen van een werkloosheidsuitkering sterker dan verwacht is toegenomen, waarmee de arbeidsmarkt wat lijkt te verzwakken. Dat kan gevolgen hebben voor het Amerikaanse rentebeleid.

Daarop eindigde de AEX-index op Beursplein 5 een fractie in de min op 753,20 punten. De MidKap zakte 0,6 procent tot 1008,39 punten. De beurzen Londen en Parijs daalden tot 0,6 procent, de belangrijkste graadmeter in Frankfurt eindigde een fractie hoger. De euro was 1,0581 dollar waard, tegen 1,0552 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 77,02 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 82,97 dollar per vat.