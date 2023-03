Groothandelsbedrijven in olie en steenkool zetten het meest om

Nederlandse groothandelsbedrijven die olie, steenkool en landbouwproducten verkopen, behaalden in het vierde kwartaal van vorig jaar de grootste omzetstijgingen, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekendgemaakt.

De groothandel in olie en steenkool zag de inkomsten met bijna 41 procent toenemen, bij landbouw was dit ruim 27 procent. “Vanaf het tweede kwartaal van 2021 groeide de omzet van de oliehandel fors. Hierbij spelen de hogere brandstofprijzen een belangrijke rol”, aldus het CBS.

In totaal zagen groothandelsbedrijven de verkopen in het afgelopen kwartaal met een kleine 14 procent toenemen. Volgens het statistiekbureau was de omzetgroei daarmee lager dan die in de vorige zes kwartalen. Groothandelaren in non-food, ICT-apparatuur en industriƫle machines zagen de inkomsten het minst stijgen afgelopen kwartaal.

Het CBS meldt ook dat 62 groothandelsbedrijven failliet zijn verklaard in het vierde kwartaal. “Dit was het grootste aantal faillissementen na het tweede kwartaal van 2020”, aldus het bureau. Ook in het totale bedrijfsleven nam het aantal uitgesproken faillissementen toe in het laatste kwartaal van vorig jaar.