Heineken krijgt goedkeuring overname Distell en Namibia Breweries

Bierbrouwer Heineken heeft goedkeuring gekregen van de Zuid-Afrikaanse toezichthouder om de volledige controle te verwerven over zijn branchegenoten Distell en Namibia Breweries. Het concern heeft daarmee naar eigen zeggen nu alle benodigde goedkeuringen binnen. In november 2021 kondigde Heineken de overnameplannen al aan. Met de plannen is een investering van miljarden euro’s gemoeid.

Volgens Heineken is de weg nu vrij om de overgenomen activiteiten plus een meerderheidsbelang in Heineken South Africa onder te brengen in een nieuwe onderneming met de naam Newco, waarvan Heineken meerderheidsaandeelhouder zal zijn. De totale investering van Heineken in Newco bedraagt ongeveer 2,4 miljard euro en in ruil daarvoor krijgt de brouwer een belang van 65 procent in het regionale Afrikaanse drankenconcern. Heineken verwacht dat de deal dit jaar al een kleine bijdrage zal leveren aan de winst per aandeel.

Distell is naar eigen zeggen de grootste producent van wijn, ciders en sterkere alcoholische dranken in Afrika. Het bedrijf is onder andere bekend van de likeur Amarula en Savanna Cider, die ook in Nederlandse winkels worden verkocht. Daarnaast heeft Heineken een belang van Namibia Breweries in Heineken South Africa overgenomen en heeft de Nederlandse brouwer de volledige controle over de investeringsholding van Namibia Breweries.