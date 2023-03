Omwonenden Schiphol hekelen oprekken geluidsnormen rond vliegveld

Omwonenden van Schiphol zijn tegen voorstellen voor het oprekken van de geluidsnormen op meerdere plaatsen rondom de luchthaven. Dat volgt uit een advies van de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) op het kabinetsplan om het aantal vluchten op Schiphol te beperken tot 460.000 per jaar. Het overlegorgaan wil hierover in gesprek met verantwoordelijk minister Mark Harbers.

MRS-voorzitter Eddy van Hijum stelt wel voorstander te zijn van de krimp van Schiphol. Maar die moet volgens hem anders worden geregeld. Hij legt uit dat Harbers niet alleen het aantal vluchten beperkt maar via een tijdelijke regeling ook een einde wil maken aan het gedogen van de huidige overschrijdingen van de wettelijke geluidsnormen. Dat betekent dat de geluidsnormen op tien plaatsen wat zouden worden verhoogd, iets wat voor veel onrust zorgt bij mensen die in de buurt wonen.

“KLM en ook Schiphol zelf hebben onlangs al laten horen wat ze van de krimpplannen vinden. Zij richten zich in hun reacties vooral op het terugbrengen van het aantal vluchten. KLM stapt zelfs naar de rechter. Wij willen nu ook van ons laten horen”, zegt Van Hijum. Harbers had de MRS, als opvolger van de in 2015 opgezette Omgevingsraad Schiphol, ook om een advies gevraagd.

Dat advies pakt dus negatief uit, maar volgens Van Hijum is het niet een definitief nee. Hij denkt dat er manieren zijn om op 460.000 vluchten per jaar uit te komen zonder dat de geluidsnormen moeten worden opgerekt. “Bijvoorbeeld door in de randen van de dag met stillere toestellen te vliegen. Omwonenden hebben veel creatieve idee├źn.”

Het advies van de MRS wordt gesteund door de acht vertegenwoordigers van bewonersorganisaties rondom Schiphol en de Milieufederatie Noord-Holland. Van Hijum geeft aan dat ondernemersorganisatie VNO-NCW West wel een afwijkend standpunt inneemt. De vereniging is net als KLM en andere luchtvaartmaatschappijen juist bezorgd over de gevolgen van de krimp voor de netwerkfunctie van Schiphol.

KLM spande onlangs samen met Delta Air Lines, Corendon, easyJet en TUI een kort geding aan dat volgende week dient. De voorgenomen krimp van Schiphol zou in strijd zijn met nationale, Europese en internationale regelgeving. Ook heeft de overheid volgens de maatschappijen geen alternatieven onderzocht.

Schiphol benadrukte op zijn beurt de vermindering naar 460.000 vluchten als noodzakelijke tussenstop te zien. Via een nieuw luchthavenverkeersbesluit met daarin harde grenzen voor geluid en uitstoot zou nieuwe groei van Schiphol later ook weer tot de mogelijkheden moeten gaan behoren, vindt het vliegveld.