Prosus en Adyen onderaan in lagere AEX, ASML daalt licht

Techinvesteerder Prosus en fintechbedrijf Adyen waren donderdag de grootste dalers in de AEX-index, die een klein verlies liet zien. ASML daalde licht nadat het kabinet bevestigde dat de export van bepaalde machines van de chipmachinemaker naar China aan banden wordt gelegd. ABN AMRO profiteerde van een adviesverhoging door investeringsbank KBW en was met een plus van dik 1 procent de sterkste stijger in de MidKap.

Beleggers kijken verder vooral uit naar het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag verschijnt. De situatie op de arbeidsmarkt speelt naast de inflatie een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve. Een sterke arbeidsmarkt geeft de centrale bank namelijk meer ruimte om de rente stevig te blijven verhogen.

Eerder deze week laaide de rentevrees weer op nadat de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell dinsdag in het Congres verklaarde dat de rente mogelijk sterker en sneller opgevoerd moet worden om de inflatie te beteugelen. Woensdag hield Powell echter wel een slag om de arm en zei hij dat er nog geen besluit is genomen met welke stap de rente later deze maand zal worden verhoogd. Die uitspraak zorgde voor enige opluchting op de beurzen.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent lager op 750,18 punten. De MidKap verloor 0,1 procent tot 1013,71 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,6 procent.

Prosus kampte met een fors koersverlies van het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent, waarvan het grootaandeelhouder is, en verloor dik 2 procent. Adyen volgde met een min van 1,5 procent. ASML daalde 0,2 procent. Eind januari lekte al uit dat Nederland, de Verenigde Staten en Japan een akkoord hadden bereikt over exportbeperking van chiptechnologie naar China vanwege de vrees dat die zou worden gebruikt voor militaire doeleinden.

In Frankfurt verloor Deutsche Post 0,6 procent. De Duitse post- en pakketbezorger boekte afgelopen jaar meer omzet en keert meer dividend uit. Voor dit jaar rekent het bedrijf echter op een daling van het resultaat vanwege de economische tegenwind.

Het Duitse modehuis Hugo Boss, dat ook met cijfers kwam, verloor 2 procent. Credit Suisse zakte 1,2 procent in Zürich. De geplaagde Zwitserse bank kondigde aan de publicatie van het jaarverslag uit te stellen na een verzoek van de Amerikaanse toezichthouder SEC om meer informatie.

De euro was 1,0550 dollar waard, tegen 1,0552 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 76,57 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent goedkoper, op 82,57 dollar per vat.