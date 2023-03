Studie: land voor biobrandstofgewas kan miljoenen monden voeden

De hoeveelheid land die in Europa gebruikt wordt voor het verbouwen van gewassen bestemd voor biobrandstoffen zou ongeveer 120 miljoen mensen per dag van voedsel kunnen voorzien. Dat concluderen ontwikkelingsorganisatie Oxfam en milieuorganisatie Transport & Environment (T&E) op basis van onderzoek van het Duits onderzoeksinstituut IFEU.

De hoeveelheid land staat volgens de onderzoekers bijna gelijk aan het oppervlak van Ierland, ongeveer 9,6 miljoen hectare. Door het land te gebruiken voor voedselproductie kunnen volgens Oxfam en T&E meer dan genoeg monden worden gevoed: ook de “50 miljoen mensen die volgens de VN in noodsituaties of erger verkeren door acute voedselonzekerheid”, stellen de organisaties.

Naast gebruik van het land voor voedselproductie zou het volgens Oxfam en T&E ook efficiƫnter ingezet kunnen worden voor het opwekken van energie. Uit het onderzoek komt naar voren dat energie uit zonnepanelen op slechts 2,5 procent van het oppervlak gelijk staat aan de totale energie die de biobrandstofgewassen opleveren.

Oxfam en T&E noemen de klimaatvoordelen van biobrandstof dan ook “twijfelachtig”. De CO2 die met biobrandstof bespaard wordt, staat bovendien niet in verhouding tot de hoeveelheid land die daarvoor nodig is, vinden de organisaties. “Als dit land in zijn natuurlijke staat zou worden teruggebracht, zou het ongeveer 65 miljoen ton CO2 uit de atmosfeer kunnen absorberen”, aldus Oxfam en T&E. “Dat zou bijna twee keer de officieel gerapporteerde netto CO2-besparing van biobrandstoffen ter vervanging van fossiele brandstoffen zijn.”