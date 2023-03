Vastgoedadviseur: energielabel heeft geen invloed op huurprijzen

Of je als huurder in de vrije sector nou in een tochtig appartement woont of in een goed geïsoleerde woning, maakt voor de huurprijs weinig uit. Dat concludeert vastgoedadviseur Colliers na analyse van tienduizenden huurtransacties. Gemiddeld zijn huurwoningen die slecht scoren op energiezuinigheid zelfs wat duurder.

Econoom Madeline Buijs van Colliers analyseerde NVM-data van zo’n 75.000 transacties in de vrije huursector, waar de prijzen dus niet gereguleerd zijn. Daaruit maakte ze op dat de gemiddelde huur voor een woning met energielabel A, B of C tussen de 1357 euro en 1373 euro per maand ligt. Bij lagere scores, van D, E of F, gaat het om gemiddelde huurprijzen tussen de 1440 euro en 1498 euro per maand.

De ene huurwoning is groter dan de andere, maar ook gecorrigeerd voor de oppervlakte werden huizen en appartementen met een lager energielabel niet goedkoper dan beter geïsoleerde woningen. Ook als het effect van betere en slechtere locaties wordt weggefilterd, zien onderzoekers van Colliers geen aanwijzingen voor structurele huurverschillen.

Buijs vindt dit opvallend, omdat energiezuinige huizen op de koopwoningmarkt wel meer beginnen op te leveren dan vergelijkbare huizen met een lager energielabel. “Normaliter zie je dat ontwikkelingen op de koop- en huurmarkt best gelijk oplopen. Maar eigenlijk verrast het dan ook weer niet, want je ziet dat de huursector heel klein is in Nederland en de vraag heel groot is”, legt ze uit.

Door die krapte hebben woningzoekers in de huursector weinig keuze tussen woningen, dus zijn ze zelfs in tijden van hoge gas- en elektriciteitsprijzen niet snel geneigd een tochtig appartement links te laten liggen. Verhuurders hoeven daardoor ook niet snel kortingen te geven op woningen die meer energie verspillen, denkt Buijs. “Ik denk dat als de vrije huursector groter zou worden, je dit verschil wel gaat zien. Dan krijgen verhuurders ook een prikkel om te verduurzamen.”