Autoconcern Mitsubishi wil in 2035 volledig elektrisch zijn

Het Japanse autoconcern Mitsubishi Motors wil dat in het boekjaar 2035 alle auto’s die het bedrijf wereldwijd verkoopt elektrisch aangedreven zijn. Daarmee wil Mitsubishi beter de concurrentie kunnen aangaan met andere autobouwers die ook sterk inzetten op elektrisch rijden.

Het concern trekt daar meer dan 13 miljard dollar voor uit in de periode tot 2030. Ook wordt flink ge├»nvesteerd in meer productiecapaciteit van batterijen voor elektrische auto’s. De op zes na grootste autofabrikant van Japan introduceerde ook een reeks nieuwe modellen die de komende vijf jaar op de markt komen. Mitsubishi doet al goede zaken met zijn hybride Outlander PHEV die sinds 2013 wordt verkocht.

Mitsubishi, dat voor 34 procent in handen is van branchegenoot Nissan, zegt verder te mikken op een verkoop van 1,1 miljoen auto’s per jaar in boekjaar 2025. “De komende drie jaar vormen een mogelijkheid voor Mitsubishi om een kanteling naar een nieuw tijdperk te maken”, aldus topman Takao Kato in een toelichting op de plannen.