Beurzen hard omlaag door verkoopgolf in bankensector

De Europese aandelenbeurzen gingen vrijdag hard omlaag door een verkoopgolf in de bankensector. Beleggers vrezen dat de problemen bij de Amerikaanse bank SVB Financial Group, een in Silicon Valley gevestigde geldschieter, zullen overwaaien naar andere grotere banken. Veel kleine banken zoals SVB hebben leningen afgesloten toen de rentes nog heel laag waren. Nu de rentes in rap tempo oplopen dreigen ze in de problemen te komen en hebben ze moeite om de leningen te herfinancieren.

De onrust rond SVB zorgde donderdag al voor paniek bij Amerikaanse beleggers. SVB zag 60 procent aan beurswaarde verdampen nadat de bank liet weten nieuwe aandelen te moeten uitgeven om de penibele financiƫle positie te verbeteren. De vier grote Amerikaanse banken Bank of America, Wells Fargo, JPMorgan Chase en Citigroup werden meegesleurd en raakten gezamenlijk ruim 50 miljard dollar aan beurswaarde kwijt.

Op het Damrak werden de banken ING en ABN AMRO vrijdag respectievelijk 4,5 en 3,5 procent lager gezet. Ook de verzekeraars Aegon, NN Group en ASR gingen mee omlaag en leverden tot bijna 6 procent in. Betaalbedrijf Adyen daalde 3,6 procent. Andere grote Europese banken als HSBC, UBS, BNP Paribas, Commerzbank, Santander en Deutsche Bank kelderen tot ruim 7 procent.

Door de verliezen in de financiƫle sector stond de AEX-index op Beursplein 5 rond het middaguur 1,7 procent in het rood op 740,70 punten. De MidKap leverde 2 procent in tot 988,73 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 1,9 procent.

Naast de onrust in de bankensector kijken beleggers ook nog in spanning uit naar het Amerikaanse banenrapport dat later op de dag verschijnt. Dat rapport speelt naast de inflatie een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve. Eerder deze week laaide de rentevrees weer op nadat de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell liet weten dat de strijd tegen de hoge inflatie nog niet is gestreden en de rente mogelijk nog steviger omhoog moet.

Uitzender Randstad was de enige stijger in de AEX met een winst van 1,7 procent. De chipbedrijven ASML en Besi zakten tot 1,8 procent. Ook branchegenoot ASMI (min 2,3 procent) stond in de belangstelling. Verschillende investeringsbedrijven hebben volgens persbureau Bloomberg interesse om het in Hongkong genoteerde chipbedrijf ASMPT, waarin ASMI een belang van ongeveer 25 procent heeft, van de beurs te halen.