DNB noemt Nederlandse banken ‘weerbaar’ na onrust op beurzen

Nederlandse banken lijken een schok als gevolg van sterk stijgende rentes goed op te kunnen vangen. Problemen in de Verenigde Staten bij de Silicon Valley Bank (SVB), deels het gevolg van hoge rentes, leidden vrijdag op de beurzen tot zorgen over andere financieel dienstverleners. De Nederlandsche Bank (DNB) zegt dat banken in ons land “weerbaar” zijn.

ING en ABN AMRO zakten op de aandelenbeurs in Amsterdam vrijdagmiddag respectievelijk 3 procent en 4,5 procent. Ook elders in Europa verloren de banken aan beurswaarde, iets wat een dag eerder al op Wall Street in New York gebeurde.

Aanleiding was een forse tegenvaller bij SVB, die een pakket obligaties met verlies moest verkopen om geld op te halen toen een depositorekeninghouder zijn tegoeden kwam ophalen. Door de vorig jaar sterk gestegen rentes zijn eerder aangekochte obligaties minder waard geworden, en banken houden juist veel obligaties en staatsobligaties aan als belegging.

DNB heeft een stresstest uitgevoerd voor de effecten op de Nederlandse bankensector van zo’n waardedaling van obligaties door rentesprongen. “Daar kwam maar een geringe impact uit”, meldt een woordvoerster van de Nederlandse centrale bank. DNB wees in eerdere analyses wel op de risico’s van grote schommelingen en waardedalingen op de financiĆ«le markten.

“Maar onze analyses laten ook zien dat onze banken goed gekapitaliseerd en weerbaar zijn. Daarbij is er ook geen directe relatie met wat zich bij SVB voordoet”, aldus DNB.