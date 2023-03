Helft minder aanvragen voor hypotheek in februari

Nederlanders hebben in februari de helft minder hypotheken aangevraagd dan in dezelfde maand vorig jaar, meldt hypotheekadviseur De Hypotheker op basis van eigen cijfers. In februari 2022 bereikte de vraag naar nieuwe hypotheken nog een recordhoogte omdat veel mensen hun hypotheek wilden oversluiten met het oog op de stijgende rentes.

Door de stijgende hypotheekrentes en verslechterende economische vooruitzichten daalden de huizenprijzen de afgelopen maanden al in vergelijking met de voorgaande maand. De verwachting van banken is dat woningen uiteindelijk zo’n 6 procent minder waard worden.

Maar De Hypotheker ziet dat vooral jongeren zich nu juist actiever roeren op de huizenmarkt. Vergeleken met januari steeg het aantal hypotheekaanvragen in februari juist met 45 procent. Daarbij kwam meer dan de helft van die verzoeken van personen onder de 35 jaar. Het gemiddelde bedrag per hypotheekaanvraag steeg licht tot net geen 311.000 euro

Dat heeft volgens commercieel directeur Menno Luiten te maken met het groter wordende aanbod, nadat het jarenlang steeds moeilijker was geworden een geschikte woning te vinden door de krapte. “Zij houden weliswaar rekening met de nog steeds hoge huizenprijzen en hogere rente, maar zijn vaak al langere tijd op zoek naar een passende woning en zijn vooralsnog bereid dit op de koop toe te nemen”, zegt hij.

De Hypotheker, naar eigen zeggen marktleider in onafhankelijk hypotheekadvies, ziet in de stijging van het aantal hypotheekaanvragen tussen januari en februari een teken van voorzichtig herstel op de huizenmarkt. “Maar het is nog te vroeg om te spreken van stabilisatie”, benadrukt de adviseur.