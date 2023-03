Horeca en winkeliers zorgen voor onverwacht sterke banengroei VS

In de Verenigde Staten zijn er vorige maand 311.000 banen bij gekomen, meer dan economen in doorsnee hadden verwacht. Vooral horecabedrijven, winkeliers en overheids- en zorgorganisaties namen meer personeel aan. Tegelijkertijd steeg de werkloosheid licht, omdat de totale beroepsbevolking groeide.

Economen gepeild door persbureau Bloomberg hadden gerekend op een toename van het aantal banen met 225.000 in februari. In januari steeg het aantal arbeidsplaatsen in de VS met 504.000, staat in het nieuwe rapport van de Amerikaanse overheid over de arbeidsmarkt.

De werkloosheid liep op tot 3,6 procent. Een maand eerder zat nog 3,4 procent van de Amerikaanse beroepsbevolking zonder betaald werk en economen rekenden erop dat dit cijfer gelijk bleef.

De beroepsbevolking bestaat uit alle werkenden en mensen en werkloze mensen die recent hebben gezocht naar een baan. Die groep kan groeien als meer mensen zich beschikbaar stellen voor werk. Daardoor kan ook de werkloosheid toenemen terwijl het aantal banen eveneens toeneemt.

Het banenrapport van het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics krijgt altijd veel aandacht op de financiƫle markten, omdat het iets kan zeggen over het rentebeleid dat de Federal Reserve zal volgen. Beleggers zien in het nieuwste rapport vooralsnog vooral aanwijzingen dat de Fed de rente minder hard zal opvoeren dan eerder gevreesd. Voorbeurs stegen aandelen op de beurs in New York. Ook Amerikaanse staatsobligaties werden meer waard.