ING, Aegon en ABN AMRO onderuit op fors lager Damrak

De banken ING en ABN AMRO, en ook verzekeraars als Aegon, gingen vrijdag hard onderuit op de Amsterdamse beurs, die een fors verlies liet zien. Ook andere Europese banken en financiƫle bedrijven moesten het ontgelden na een verkoopgolf in de Amerikaanse bankensector door zorgen over de stijgende rentes. Die zorgen werden aangewakkerd door problemen bij SVB Financial Group, een in Silicon Valley gevestigde geldschieter.

Hoewel hogere rentetarieven over het algemeen gunstig zijn voor banken, hebben veel kleinere banken leningen afgesloten toen de rentes nog heel laag waren. Nu de rentes in rap tempo oplopen dreigen ze in de problemen te komen en wordt gevreesd dat ze grotere banken meesleuren in hun val. Zo zag het kleine SVB Financial donderdag op Wall Street 60 procent aan beurswaarde verdampen. De vier grote Amerikaanse banken Bank of America, Wells Fargo, JPMorgan Chase en Citigroup raakten gezamenlijk ruim 50 miljard dollar aan beurswaarde kwijt.

Beleggers kijken verder in spanning uit naar het Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt. Dat rapport speelt naast de inflatie een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve.

De AEX-index op Beursplein 5 stond in de ochtendhandel 1,6 procent in het rood op 741,38 punten. De MidKap leverde 2 procent in tot 988,11 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 1,8 procent.

ING en ABN AMRO zakten meer dan 5 procent. Aegon raakte ruim 6 procent kwijt en branchegenoot NN Group verloor meer dan 2 procent. Betaalbedrijf Adyen daalde dik 3 procent. Andere grote Europese banken als HSBC, UBS, BNP Paribas, Commerzbank, Santander en Deutsche Bank leverden tot bijna 8 procent in.

De chipbedrijven ASML en Besi zakten ruim 2 procent. Ook branchegenoot ASMI (min 2,7 procent) stond in de belangstelling. Verschillende investeringsbedrijven hebben volgens persbureau Bloomberg interesse om het in Hongkong genoteerde chipbedrijf ASMPT, waarin ASMI een belang van ongeveer 25 procent heeft, van de beurs te halen.

Beter Bed verloor 3 procent. De nettowinst van de beddenverkoper halveerde vorig jaar ruimschoots tot 5,3 miljoen euro. Dat kwam onder meer doordat de winst in 2021 nog werd gestuwd door een aantal eenmalige posten. Het bedrijf liet eerder al weten dat de omzet vorig jaar met dik 7 procent is gestegen. Voor dit jaar rekent Beter Bed op een verdere omzetgroei.

De euro was 1,0580 dollar waard, tegen 1,0581 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent in prijs tot 75,24 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 81,29 dollar per vat.