Managers bewakingsbedrijf G4S van Britse fraudezaak verlost

Drie voormalige leidinggevenden van een dochteronderneming van beveiligingsconcern G4S worden in het Verenigd Koninkrijk niet langer vervolgd wegens fraude. De Britse overheidsdienst die zware fraude onderzoekt, het Serious Fraud Office (SFO), heeft alle aanklachten tegen de managers ingetrokken.

Het SFO begon in 2013 een onderzoek naar de Britse dochteronderneming van G4S die specifiek de bewaking regelt van justitiƫle instellingen. De onderneming zou de overheid te veel hebben laten betalen voor diensten zoals het elektronisch bewaken van gevangenen, onder andere door kosten in rekening te brengen voor de bewaking van overleden personen.

Het bedrijf zelf trof in 2020 een miljoenenschikking om van verdere vervolging af te zijn, maar het SFO spande ook een rechtszaak wegens misleiding aan tegen de voormalige algemeen directeur, commercieel directeur en financieel bestuurder van de dochteronderneming. Alle aanklachten komen nu te vervallen “omdat het niet langer in het maatschappelijke belang is om deze zaak door te laten gaan”, verklaarde het SFO.

Een advocaat voor een van de beklaagden stelt dat het SFO onvoldoende bewijs had voor de fraude. Ook zouden de fraudebestrijders pas op het laatste moment belangrijke stukken hebben gedeeld die hun eigen zaak ondermijnden.