Onrust rond Silicon Valley Bank houdt Wall Street in greep

De onrust rond Silicon Valley Bank (SVB) hield de beurshandel in New York ook vrijdag in de greep. De belangrijke geldschieter voor onder meer start-ups in de techsector is door de snel stijgende marktrentes in de financiële problemen geraakt. Het aandeel SVB Financial Group zette de vrije val voort in de voorbeurshandel. Daarop werd de handel in het aandeel stilgelegd.

Volgens persbureau Bloomberg hebben verschillende adviseurs hun klanten gewaarschuwd om hun geld bij de bank weg te halen omdat SVB mogelijk niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Na het mislukken van een aandelenuitgifte, wordt nu aan een verkoop gewerkt. Maar het weghalen van de tegoeden bemoeilijkt dat.

SVB zag donderdag al 60 procent aan beurswaarde verdampen nadat de bank liet weten nieuwe aandelen te moeten uitgeven om de penibele financiële positie te verbeteren. Veel kleine banken zoals SVB hebben leningen afgesloten toen de rentes nog heel laag waren. Nu de rentes hard oplopen dreigen ze in de problemen te komen en hebben ze moeite om de leningen te herfinancieren. Zo daalde First Republic Bank vrijdag ruim 50 procent voordat de handel werd stilgelegd. Ook de handel in PacWest Bancorp werd gestaakt, terwijl Western Alliance 18 procent inleverde.

De vrees dat de problemen bij SVB zullen overwaaien naar andere grotere banken zorgde ook in Europa voor grote koersverliezen in de bankensector. De grote vier Amerikaanse banken Bank of America, Wells Fargo, JPMorgan Chase en Citigroup, die donderdag minstens 5 procent verloren, gingen tot 1,6 procent omlaag.

Naast de onrust in de bankensector ging de aandacht uit naar het banenrapport van de Amerikaanse overheid. Daaruit bleek dat er in februari in de Verenigde Staten meer banen zijn bijgekomen dan verwacht. Een sterke arbeidsmarkt geeft de Amerikaanse centrale bank meer ruimte om de rente stevig te blijven verhogen in de strijd tegen de inflatie.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,5 procent lager op 32.106 punten. De brede S&P 500 daalde 0,9 procent tot 3883 punten en techbeurs Nasdaq verloor 1,4 procent tot 11.183 punten. De drie hoofdgraadmeters koersen af op een fors weekverlies.

Ook de perikelen rond de cryptobank Silvergate Capital hielden beleggers bezig. Dat aandeel steeg haast 8 procent. Donderdag kelderde Silvergate zo’n 42 procent na de aankondiging van het bedrijf om zichzelf op te heffen. Cryptobeurs Coinbase daalde 8 procent. Bitcoin zakte voor het eerst sinds januari onder de 20.000 dollar.