Merendeel Belgische winkels Delhaize weer dicht na franchiseplan

Het merendeel van de eigen winkels van de Belgische supermarktketen Delhaize blijft zaterdag gesloten. Personeel van de winkelketen, die onderdeel is van Ahold Delhaize, protesteert tegen plannen om die winkels over te dragen aan franchisenemers. Ze zijn bang voor een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden.

Het gros van de supermarkten van Delhaize in Belgiƫ is al in franchise. Zij werken volgens het bedrijf goedkoper en flexibeler en zagen hun marktaandeel de afgelopen jaren stijgen, terwijl voor de Delhaize-winkels het omgekeerde gold. Dat was aanleiding voor het plan om ook de 128 eigen winkels over te dragen aan franchisenemers.

Na de bekendmaking van dat plan dinsdag ontstonden al spontane protesten, onder meer in Brussel en Gent. Sindsdien zijn die protesten doorgegaan en zaterdag blijven 115 van de 128 eigen winkels dicht. Een onlinepetitie om de winkels in eigen beheer te houden werd zaterdag in enkele uren 2300 keer ondertekend.

Komende dinsdag praten de vakbonden met de directie van Delhaize over de plannen.