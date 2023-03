Britse pensioenfondsen dreigen met stem tegen bestuurders Shell

Twee grote Britse pensioenfondsen dreigen tegen de benoeming van bestuurders bij olie- en gasconcerns Shell en BP te stemmen als die hun klimaatdoelstellingen niet aanscherpen. Dat zeggen bestuurders van het Britse universiteitspensioenfonds USS en het pensioenfonds voor Britse lokale overheden Borders to Coast in de Britse zakenkrant The Financial Times. De beide fondsen beheren gezamenlijk 130 miljard pond, omgerekend zo’n 147 miljard euro, aan pensioenvermogen.

Door tegen de benoeming en herbenoeming van bestuurders te stemmen willen de twee pensioenfondsen afdwingen dat de olie- en gasconcerns hun activiteiten sneller in lijn met de klimaatdoelen van Parijs brengen. Ze denken dat een “persoonlijke aanpak” beter doordringt bij bestuurders en noemen zo’n tegenstem “een van de overtuigendste manieren die investeerders hebben om beleid te beïnvloeden”.

Zowel Shell als BP heeft zich ten doel gesteld om in 2050 netto geen CO2 meer uit te stoten. Maar daarbij leunen ze zwaar op technieken die nog moeten worden doorontwikkeld, zoals het afvangen en opslaan van CO2. De bedrijven krijgen dan ook kritiek dat ze niet snel genoeg vergroenen en via aandeelhoudersresoluties proberen activistische aandeelhouders als Follow This en steeds meer pensioenfondsen al jaren de vergroening te versnellen.

Maar na de recordwinsten die beide bedrijven de afgelopen tijd bekendmaakten over 2022 zei BP dat het de winning van gas en olie tot 2030 minder snel af zou bouwen dan eerder gepland. Shells nieuwe topman Wael Sawan liet weten dat zijn bedrijf mogelijk langer meer olie blijft oppompen.

De beide pensioenfondsen zijn dan ook bereid om tegen de herbenoeming van president-commissarissen Andrew Mackenzie van Shell en Helge Lund van BP te stemmen. Universiteitspensioenfonds USS, met 91 miljard pond aan beheerd vermogen een van de grootste in het Verenigd Koninkrijk, wil ook tegenstemmen als bedrijven geen specifieke uitsplitsing van de investeringen in projecten die zorgen voor meer CO2-uitstoot geven.