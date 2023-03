Saudi-Arabië begint nieuwe luchtvaartmaatschappij

Saudi-Arabië begint een nieuwe luchtvaartmaatschappij met de naam Riyadh Air. De maatschappij, die haar thuisbasis krijgt in de Saudische hoofdstad, is bedoeld om het toerisme te helpen. Saudi-Arabië wil zijn economie minder afhankelijk maken van olie en meer toeristen en techbedrijven aantrekken. In 2030 wil Saudi-Arabië 100 miljoen bezoekers per jaar ontvangen.

Riyadh Air moet in 2030 op meer dan honderd bestemmingen wereldwijd vliegen. De luchtvaartmaatschappij zal volledig eigendom zijn van het Saudische staatsinvesteringsfonds PIF. Dat fonds is al in gesprek met Boeing en Airbus over de aanschaf van zo’n tachtig vliegtuigen. Volgens de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal zou het fonds dicht bij een overeenkomst met Boeing zijn voor zo’n 35 miljard dollar aan vliegtuigen.

Met Riyadh Air wil Saudi-Arabië de strijd aangaan met andere luchtvaartmaatschappijen uit het Midden-Oosten zoals Emirates, Qatar Airways en Etihad. De voormalige topman van die laatste maatschappij, de Brit Tony Douglas, is aangesteld om Riyadh Airlines te gaan leiden.

Saudi-Arabië verwacht dat de nieuwe luchtvaartmaatschappij 20 miljard dollar bijdraagt aan de economische groei van het land. Ook zouden er 200.000 directe en indirecte banen ontstaan door de nieuwe luchtvaartmaatschappij.

Tot 2019 was Saudi-Arabië grotendeels gesloten voor bezoekers. Maar de omstreden kroonprins Mohammed bin Salman wil zijn land dus minder afhankelijk maken van schokken in de olieprijs. Dat heeft onder meer geleid tot investeringen in vakantieresorts en vliegvelden.