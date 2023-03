Adverteerders geven opnieuw recordbedrag uit aan radioreclame

Adverteerders hebben het afgelopen jaar een recordbedrag aan radioreclame besteed. Dat meldt Audify, de marketingorganisatie die alle grote audiomakers vertegenwoordigt. In totaal leverden de bestedingen bijna 226 miljoen euro op, 16 miljoen euro meer dan een jaar eerder.

Volgens Audify werd met name in het eerste kwartaal meer geïnvesteerd in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2021. Toen was de stijging bijna 16 procent op jaarbasis. In absolute bedragen leverde het vierde kwartaal de meeste inkomsten op, ruim 81 miljoen euro.

Ook het aantal bedrijven dat gebruik maakt van audioreclame is gegroeid in 2022, tot meer dan 2200. Zij kochten in totaal ruim 5,7 miljoen spots in. De branche die het meest gebruikmaakt van deze vorm van reclame is de retail. Qua bedrijven zijn volgens Audify T-mobile, Kruidvat en KPN de grootste adverteerders.